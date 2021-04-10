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Korona-virüs testi pozitif çıkan kadın intihara kalkıştı, polis güçlükle önledi

Samsun'un Bafra ilçesinde korona-virüse yakalanan bir kadın intihara teşebbüs edince kadını polis ekipleri ikna etti.

10 Nisan 2021 Cumartesi 16:58
Korona-virüs testi pozitif çıkan kadın intihara kalkıştı, polis güçlükle önledi
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Samsun’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 3. Katında yaşayan M.M. adlı bir kadın korona-virüse yakalandı. Korona-virüs testi pozitif çıkan kadın bunalıma girerek intihar girişiminde bulundu. Yaşanan olayın polis ekiplerine ihbar edilmesiyle olay yerine polis ekipleri intikal etti. Olay yerine varan polis ekipleri kadının apartman kapısını açmaması üzerine komşunu balkonundan M.M adlı kadının evine girdi.Ekiplerin kadını ikna etme çabaları uzun sürerken olay yerine müzakereci ekibinden Başpolis Güven Ay gelerek kadını ikna etti. İkna edilen kadın hemen hastaneye kaldırıldı Evde bulunan ruhsatsız pompalı tüfek polis ekiplerince alındı.




Son Güncelleme: 10.04.2021 16:58
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Anahtar Kelimeler:
Samsunİntihar Girişimi
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