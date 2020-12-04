Korona virüs tedbirleri camileri kapsıyor mu? Camiler ibadete açık mı?

Koronavirüs vakalarında artışın ardından yeni kısıtlamalar getirildi. 1 Aralık tarihinde uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamaların ardından sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yeni kısıtlamalar kapsamında camilerin açık olup olmadığı merak konusu oldu.

Yeni sokağa çıkma saatleri

Koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirler kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı Cuma akşamı 21:00’den Pazartesi sabahı 05:00’a kadar sürüyor.

Hafta sonu uygulanan yasağın yanı sıra hafta içi de akşam 21:00’den sabah 05:00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Camiler açık olacak mı?

Yeni bir karara kadar sürecek olan kısıtlamalarda ilk hafta sonu sokağa çıkma uygulaması bu akşam başlayacak.

Yeni kısıtlamalar kapsamında birçok yasak yeniden uygulanmaya başladı. Ancak camiler yeni kısıtlamalara dahil edilmedi. Camilerde ibadetler daha önce olduğu gibi sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek devam edecek.

Koronavirüs salgına karşı alınan yeni kısıtlamalar ise şu şekilde;