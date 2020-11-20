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Korona virüs tablosu korkutmaya devam ediyor! Son 24 saat içinde 5 bin 103 vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Kasım korona virüs tablosunu duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre bugün tespit edilen vaka sayısı 5 bin 103 oldu.

20 Kasım 2020 Cuma 20:04
Korona virüs tablosu korkutmaya devam ediyor! Son 24 saat içinde 5 bin 103 vaka tespit edildi
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Korona virüs vaka sayıları gittikçe artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 kasım korona virüs vaka tablosunu az önce twitter hesabından duyurdu. Bakan Koca tarafından açıklanan resmi rakamlar göre vaka sayısı bugün ilk kez 5 bin sınırını aştı.


Açııklanan resmi rakamlara göre bu gün Türkiye'de ki hastanelerde toplam 156 bin 642 korona virüs testi yapıldı.Yapılan test sonuçlarına göre pozitif olan vaka sayısı ise 5 bin 103 olarak açıklandı.

Hastalığa bağlı olarak hayatını kaybeden kişi sayısı ise 141 kişi daha arttı ve toplam vefat sayısı 12 bin 84 kişi olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayılarını sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca, ağır hasta sayısının 4000'e dayandığını söyledi ve tedbirlere uyulması durumunda hastalık ile mücadelenin daha kolay olacağını işaret etti.

20 KASIM KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 20.11.2020 20:04
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