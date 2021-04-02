Korona-virüs son vaka sayıları korkuttu! Türkiye'de son 24 saatte 42.308 korona-virüs vakası tespit edildi

Türkiye’de başlayan yeni normalleşme ile birlikte vakalarda artık gün geçtikçe tırmanışta.Oldukça korkutan tabloda düne göre yine vaka ve ölüm sayılarında bir artış yaşandı.

Nisan ayının gelmesiyle birlikte korona-virüse karşı mücadele son hızıyla devam ederken Türkiye’de salgına karşı aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor. Artan vaka sayılarının yanında bir süre belli illerde ara verilen hasta sonu yasakları tekrar geri geldi. Bu hafta başlayacak olan hafta sonu Cumartesi-pazar sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte akşam saat 21:00 sonrasında dışarı çıkma kısıtlaması devam ediyor.

2 NİSAN CUMA TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı tarafından resmi intenet sitesinde son dakika duyurulan 2 nisan korona-virüs son durum tablosu ile bugüne ait vaka, ölüm, ağır hasta ve iyileşen hasta sayıları yer alıyor.

