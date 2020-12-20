Korona virüs sebebiyle bir sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti

Getirilen kısıtlama ve alınan her türlü önlemlere rağman korona virüs hastalığı yayılmaya ve aynı zamanda can almaya devam ediyor.

Özellikler hastalık ile mücadelede kilit rol oynayan sağlık personellerinde korona virüs hastalığı sebebiyle can kayıpları devam ediyor.

Son olarak bugün gelen habere göre Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde korona virüs ile mücadelede görevli 40 yaşındaki sağlık personeli Hamza Mesut korona virüs belirtileri gösterdiği gerekçesiyle test yapıldı. Bu süreçte kendini izole eden Mesut'un test sonucu poziti çıktı ve Hamza Mesut Özarslan hemen aynı hastaneye tedavi için yatırıldı.

DURUMU AĞIRLAŞINCA İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Bir süre tedavisine burda devam edilen 40 yaşında ki Mesut durumu ağırlaşınca İstanbul'a sevk edildi.İStanbul'a tedavi edilmek için getirilen Hamza Mesut Özarslan burda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç sağlık personelinin ölümü Düzce’de meslektaşlarını derinden üzerken, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz 'Başımız sağ olsun”'dedi. Özarslan’ın cenazesinin memleketi Sinop’ta toprağa verileceği öğrenildi.