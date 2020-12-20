İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...

Korona virüs sebebiyle bir sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti

Yaşanan korona virüs pandemisi sebebiyle sağlık personellerinde can kayıpları devam ediyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde korona virüs ile mücadelede görevli hemşire Hamza Mesut Özarslan hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

20 Aralık 2020 Pazar 13:54
Korona virüs sebebiyle bir sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti
Takip Et:

Getirilen kısıtlama ve alınan her türlü önlemlere rağman korona virüs hastalığı yayılmaya ve aynı zamanda can almaya devam ediyor.

Özellikler hastalık ile mücadelede kilit rol oynayan sağlık personellerinde korona virüs hastalığı sebebiyle can kayıpları devam ediyor.

Son olarak bugün gelen habere göre Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde korona virüs ile mücadelede görevli 40 yaşındaki sağlık personeli Hamza Mesut korona virüs belirtileri gösterdiği gerekçesiyle test yapıldı. Bu süreçte kendini izole eden Mesut'un test sonucu poziti çıktı ve Hamza Mesut Özarslan hemen aynı hastaneye tedavi için yatırıldı.

DURUMU AĞIRLAŞINCA İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Bir süre tedavisine burda devam edilen 40 yaşında ki Mesut durumu ağırlaşınca İstanbul'a sevk edildi.İStanbul'a tedavi edilmek için getirilen Hamza Mesut Özarslan burda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç sağlık personelinin ölümü Düzce’de meslektaşlarını derinden üzerken, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz 'Başımız sağ olsun”'dedi. Özarslan’ın cenazesinin memleketi Sinop’ta toprağa verileceği öğrenildi. 

 



Son Güncelleme: 20.12.2020 13:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKoronavirüs Can Kayıpları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu talimat verdi, polis kıskıvrak yakaladı
Bakan Soylu talimat verdi, polis kıskıvrak yakaladı
Çanakkale'de Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Çanakkale'de Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Samsun'da Ruh Sağlığı Hastanesi'nde kan donduran olay: Uykusunda boğarak öldürdü
Samsun'da Ruh Sağlığı Hastanesi'nde kan donduran olay: Uykusunda boğarak öldürdü
Van gözlerini yeni güne deprem ile açtı!
Van gözlerini yeni güne deprem ile açtı!
Muğla'da sabah saatlerinde art arda yaşanan iki deprem korkuttu! İşte AFAD ve Kandilli son yaşanan depremlerin listesi
Muğla'da sabah saatlerinde art arda yaşanan iki deprem korkuttu! İşte AFAD ve Kandilli son yaşanan depremlerin listesi
19 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı rakamlar belli oldu!
19 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı rakamlar belli oldu!

Popüler Haberler

Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı nedir, nasıl alınır? 20 Aralık 2020 Pazar
Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR E-devlet emekli maaşı sorgulama
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2020 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları Aralık 2020
SGK erken emeklilik için yapılabilecek borçlanmalar ve ödemeler
Emekliye 355 TL intibak zammı var mı? İntibak zammı ne zaman verilecek? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek?
AGİ 2020 ne kadar, kaç lira? 20 Aralık 2020 Pazar Asgari Geçim İndirimi bekar, evli, çalışan ödeme tablosu
Vodafone 2 GB internet destek paketi özellikleri nelerdir? Vodafone 2 GB internet başvurusu nasıl yapılır?
Yeni emekli ek ödeme oranları ne kadar oldu? Emekli ek ödemesi nasıl hesaplanır?
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2020 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?
Skoda 2020 Aralık ayı otomobil fiyatlarını duyurdu!
Günlük Burç Yorumları 14 Mayıs 2019 Salı - Burcunuz Hayatınızı Nasıl Etkileyecek?
2021 Bursluluk sınavı tarihi belli oldu mu? İOKBS ne zaman yapılacak?
Ev almak isteyenler için konut kredisi vadesine göre taksit hesaplama
Radamel Falcao ne zaman oynayacak? Alanyaspor maçında oynayacak mı?
Kredi sicil affı 2020 çıktı mı? Banka kredi sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Son gelişmeler neler?
Sosyal medya reklam yasağı ve bant genişliğinin sınırlandırılması nedir?
Denizbank 30 bin TL gelir belgesiz kredi fırsatı
Koronavirüs döneminde cinsel yaşamda nelere dikkat etmeli? Corona virüs cinsel yolla bulaşabilir mi?
4 banka özel bankadan 60.000 TL yeni kredi kampanyası ile hızlı kredi
Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları ve personel alım başvuru şartları 20 Aralık 2020 Pazar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.