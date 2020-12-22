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Korona virüs hastalığı bir aileyi yok etti

Salgın hastalık korona virüsü Osmaniye Kadirli ilçesinde bir aylık zaman içinde bir aileyi yok etti. Anne, baba ve çocukları hastalık sebebiyle hayatlarını kaybetti.

22 Aralık 2020 Salı 20:24
Korona virüs hastalığı bir aileyi yok etti
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Salgın hastalık korona virüs yayılmaya ve aynı zamanda can almaya devam ediyor.

Son olarak bugün gelen bilgiye göre Osmaniye Kadirli ilçesinde bağlı bir köyde hayatlarını sürdüren Demirci ailesinden ilk olarak anne Nuriye Demirci koronavirüs hastalığına yakalandı ve tedavi aşamasındayken 23 Kasım tarihinde hastalığa yenik düştü.

Nuriye Demirci'nin korona virüse yakalanmasından sonra eşinine sempton gösterdiği gerekçesiyle yapılan korona virüs test sonucu pozitif çıktı ve Ali Demirci'de tedavi edildiği  süre içinde 11 Aralık günü hayatını kaybetti.

Anne ve babanın korona virüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesinden sonra oğulları Ali Demirci'de korona virüs hastalığı sebebiyle tedavi altına alındı ve bugün acı haber geldi.

Anne ve babasının ölümünden sonra Ali Demirci'de yakalandığı koronavirüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Bir ay içinde 3 kişinin öldüğü aynı ailenin diğer bir çocuğu ise hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. 



Son Güncelleme: 22.12.2020 20:24
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsOsmaniye
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