İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...

Korona virüs denetimlerinde 5 kişilik araçtan 15 kişi çıktı

Gaziantep'te polis ekiplerinin koronavirüs denetimi yaptığı sırada durdurulan 5 kişi kapasiteli bir araçtan tam 15 kişi çıkınca ekipler şaşkına döndü.

15 Kasım 2020 Pazar 21:40
Korona virüs denetimlerinde 5 kişilik araçtan 15 kişi çıktı
Takip Et:

Özellikle son zamanlarda artan koronavirüs vakalarına karşı bir çok ilimizde tedbir,önlem ve denetimler sıkılaştırıldı.

Gaziantep ilimizde son dönemlerde korona virüs vaka patlamalarının yaşandığı, haritanın neredeyse tamamının kırmızıya döndüğü illerimizden birisi.

Bu kapsamda Gaziantep'te valilik kararı ile korona virüs salgın hastalığının yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla trafikte, maske ve mesafe kontrolü için denetlemeye yapan polis ekipleri denetim noktasında bir araç durdurdu. Denetim içi durdurulan aracın kapısını açan ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Normal şartlarda sürücü dahil toplam 5 kişi kapasiteli olan aracın içinden tam 15 kişi indi. Aracı inceleyen ekipler aracın arkasına 4 kişinin,şoförün olduğu kısma 2 kişinin bagaj kısmına ise 9 kişinin bindiğini belirledi.

Aracın bir fabrikaya işçi servisi olarak kullanıldığının anlaşılmasında sonra araç sürücüsüne kanunlara aykırı şekilde yolcu taşımaktan para ceza uygulanırken, araç ise bağlanarak ekipler tarafından otoparka çekildi.

 

 



Son Güncelleme: 15.11.2020 21:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GaziantepKoronavirüs Denetimleri5 Kişilik Araçtan 15 Kişi çıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta iki genç arasındaki kız meselesi kanlı bitti
Kahramanmaraş'ta iki genç arasındaki kız meselesi kanlı bitti
Taksiciden korona virüse cansız mankenli önlem
Taksiciden korona virüse cansız mankenli önlem
Ünlü şarkıcı İrem Derici koronavirüse yakalandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici koronavirüse yakalandı
Taksim'de koronavirüse rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti
Taksim'de koronavirüse rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti
Çarşafa sarılı halde cesedi bulundu! Domuz bağıyla öldürülmüş
Çarşafa sarılı halde cesedi bulundu! Domuz bağıyla öldürülmüş
Amasya'da yaşlı çift, aynı gün koronavirüse yenildi
Amasya'da yaşlı çift, aynı gün koronavirüse yenildi

Popüler Haberler

Yeni yayınlanacak olan Game Of Thrones' un yeni dizisinden sürpriz isim! Sibel Kekilli
Azerbaycan'da 2020 yılı ev kiraları ne kadar?
Kulüp dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kulüp dizisi oyuncu kadrosu
Yıldız Tilbe’nin Twitter'dan andığı Şeyh Said ve Seyit Rıza kimdir? Seyit Rıza olayı nedir?
Hekimoğlu yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? Hekimoğlu kaç hafta yok?
Kimsesizler dizisi Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu
Meme kanseri çeşitleri nelerdir? Göğüs kanserin tedavisi
Netflix The Umbrella Academy yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Dizi 3.sezon onayı aldı
Akıncı dizisi ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor! Akıncı dizi konusu ve oyuncu kadrosu
KPSS B grubu sınavları her yıl yapılacak mı?
Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları ? TRT1 Tövbeler Olsun dizisi konusu ve oyuncuları
Aygaz güncel tüp fiyatları 2020
Ya İstiklal Ya Ölüm filmi ne zaman vizyona girecek? Vizyon tarihi belli oldu!
The Mandalorian yeni sezon ne zaman başlayacak? The Mandalorian 3. sezon tarihi belli oldu mu?
Benim Adım Melek Erdal kimdir? Gerçek adı nedir? Halil İbrahim Kurum hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Sema karakterini kim canlandırıyor? Nur Erkul kimdir?
Seksenler dizisi Butik Ali kimdir? Hakan Bulut
Netflix Emily in Paris yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Dizi 2.sezon onayı aldı
Arıza dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu
Yasak Elma Hasan Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Erdal Özyağcılar hakkında bilgiler
Öğretmen dizisi neden erken final Yapıyor? Final tarihi ne zaman?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.