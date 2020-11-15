Korona virüs denetimlerinde 5 kişilik araçtan 15 kişi çıktı

Özellikle son zamanlarda artan koronavirüs vakalarına karşı bir çok ilimizde tedbir,önlem ve denetimler sıkılaştırıldı.

Gaziantep ilimizde son dönemlerde korona virüs vaka patlamalarının yaşandığı, haritanın neredeyse tamamının kırmızıya döndüğü illerimizden birisi.

Bu kapsamda Gaziantep'te valilik kararı ile korona virüs salgın hastalığının yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla trafikte, maske ve mesafe kontrolü için denetlemeye yapan polis ekipleri denetim noktasında bir araç durdurdu. Denetim içi durdurulan aracın kapısını açan ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Normal şartlarda sürücü dahil toplam 5 kişi kapasiteli olan aracın içinden tam 15 kişi indi. Aracı inceleyen ekipler aracın arkasına 4 kişinin,şoförün olduğu kısma 2 kişinin bagaj kısmına ise 9 kişinin bindiğini belirledi.

Aracın bir fabrikaya işçi servisi olarak kullanıldığının anlaşılmasında sonra araç sürücüsüne kanunlara aykırı şekilde yolcu taşımaktan para ceza uygulanırken, araç ise bağlanarak ekipler tarafından otoparka çekildi.