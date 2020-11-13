Korona virüs aşısını bulan şirket BioNTech'e siber saldırı

Geçtiğimiz gün koronavirüs hastalığı üzeride yüzde 90 etkili bir aşı geliştirdiğini dünyaya duyuran ve dikkatleri üzerinde çeken alman BioNTech firmasına aşı üzerinde çalışmalarını yürüttüğü süreçte siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci'nin kurucusu ve aynı zamanda ortağı olduğu firma BioNTech yapmış olduğu açıklamada, şirket olarak bu tür siber saldırı vb gibi olaylara hazırlıklı ve dikkatli oldukları açıklandı. Yaklaşık 2 ay önce yapılan siber saldırıda şirketin herhangi bir zarar görmediği ve teknoloji şirketinin saldırılara karşı koruyucu önlemlerin yeterli olduğu belirtildi.

Ayrıca şirketten yapılan açıklamada şirketten herhang bir belge sızdırılmadığı yada imha edilmediğine vurgu yapıldı.

Ünlü teknoloji firması BioNTech geçtiğimiz dün yapmış olduğu aşı açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve şirketin borsada ki hisse senetleri aynı gün içinde yükselişe geçmiş ve yatırımcısına kazandırmıştır.