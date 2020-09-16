Korona can almaya devam ediyor! 9 yaşındaki kız korona'dan hayatını kaybetti

Koronavirüs illeti genç yaşlı ayırmaksızın can almaya devam ediyor.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesin'de çalışan bir personelin kızı olan 9 yaşındaki Esmanur Kartal isimli kız geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanınca hastanede tedavi altına alındı.

9 yaşındaki kız zaten doğuştan gelen bağışıklık sisteminin çok zayıf olması sebebiyle belirli zamanlarda hastanede tedavi görüyordu. Hastaneye yine yatırılan küçük kıza sempton göstermesi sebebiyle yapılantesti pozitif çıktı.

Doğuştan bağışıklık sistemi çok zayıf olan küçük kızda korona virüs hastalığı ağır seyredince talihsiz Esmanur yaklaşık 10 gün yoğun bakımda tedavi gördü ve tüm çabalara cevap vermeyerek hayatını kaybetti.

Talihsiz kızın cansız bedeni toprağa göz yaşları içinde verildi.