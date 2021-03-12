Körler rüya görür mü? Kör olan insanlar ne görür?

Gören birinin, görme engelli birisinin rüyasında ne gördüğünü merak etmesi ya da görme engelli birisinin, kendisi gibi görme engelli diğer kişilerinden rüyalarının benzer olup olmadığını merak etmesi çok olağan bir durumdur. ‘Körler rüyada ne görür?’ gibi sorularının birden fazla yanıtı vardır. Çünkü bu durum kişinin doğuştan mı yoksa sonradan mı göreme engelli olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir.

Doğuştan körler ne görür?

Doğuştan kör olan birinin açıklaması, göreme engelli birinin siyah görmesinin söylemesi yanlış olduğunu, çünkü kıyas yapacak bir göreme hissi olmadığını söyler. Bu duruma ‘hiçlik’ denilebilir.

Sonradan kör olan ne görür?

Görme yeteneklerini sonradan kaybeden kişiler çok farklı deneyimler yaşayabilir. Bazı insanlar mağara da kalmış gibi karanlık görürken bazıları ise tanımlanabilir şekil, renkler ya da ışık patlamaları gibi kıvılcımlar ya da canlı halüsinasyon görebilirler.

Körler rüyasında ne görür?

Doğuştan görme engelli olan birisi rüyasında herhangi bir görüntü göremezken sesleri, koku, tatları, dokunmayı ve duyguları hissedebilir. Diğer taraftan ise sonradan görme engelli olan birisinin rüyasında görüntüler olabilr.