Korkunç son! Yaktığı anıza düşerek hayatını kaybetti

Samsum'da temizlik için yakılan anız bir kişinin canına mal oldu.

Üzücü olay Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşandı.

İlçede yaşayan 73 yaşındaki Mustafa Yılmaz isimli vatandaş kendi tarlasını ağaç budama işlemlerinden sonra temizlenmesi için yaktı.

Anızı yakan talihsiz adam bir süre sonra alevler büyünce aniden dengesini kaybetti ve yaktığı anız ateşinin içine düştü.Yaşlı adamın sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine hemen ulaşan ekipler kısa süren söndürme çalışması sonrasında alevleri kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri yangın söndükten sonra yaptıkları incelemede 73 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Mustafa Yılmaz^ın cansız bedeni ekipler tarafından, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.