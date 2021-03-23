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Korkunç olay! Ziyarete geldiği arkadaşını evinde ölü buldu

Antalya’da bir kişi, kendisini ziyarete gelen arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu.

23 Mart 2021 Salı 23:14
Korkunç olay! Ziyarete geldiği arkadaşını evinde ölü buldu
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Antalya’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Muratpaşa ilçesi 1296. Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda Mehmet Yavuz’un arkadaşı Veysel Kaya, akşam saatlerinde Yavuz’un evine tekrar geldi. Arkadaşına seslenen Veysel Kaya arkadaşından bir tepki alamayınca içeri girdi. Arkadaşını yatağın üzerinde hareketsiz bir şekilde yatarken bulan Veysel Kaya kontrolleri sonucunda mahalle muhtarını arayarak olayı haber verdi. Olay yerine gelen mahalle muhtarı Halil Er, şahsın hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapmış oldukları Yavuz’un hayatını kaybettiğini bildirdi.

'Çok üzüldük, iyi bir insandı'

Mahalle Muhtarı Halil Er, Mehmet Yavuz’un 1 aydır rahatsızlığı olduğunu söylediğini bu yüzden kendisini sürekli kontrol ettiklerini anlattı. İhtiyaçlarını karşıladıklarını Belediyeye yemeğe geldiğini ayrıca alkol tüketiminin fazla olduğunu anlattı. Bugün biraz fenalaşınca komşuların ihbarı ile eve girdiklerinde yerde hareketsiz bu yüzden durumu hemen Polis ve sağlık ekiplerine haber verdiklerinin ancak yapılan kontrollerde Mehmet Yavuz’un hayatını kaybettiğini ekledi. 

'Ben ölmek istiyorum diyordu'

Mehmet Yavuz’un hareketsiz yattığını gören arkadaşı Veysel Kaya ise akşam saatlerinde arkadaşı ile konuştuğunu ağrısı olduğunu söylediğini İlaçla birlikte alkol aldığını ve bu durumu sürekli tekrarladığını ekledi. Akşam 18 civarında eve geldiğinde ise arkadaşından ses çıkmadığını eve girdiğinde arkadaşını hareketsiz bir şekilde yerde yattığını anlattı

Öte yandan arkadaşı Mehmet Yavuz’un sürekli ölmek istediğini söylediğini ve bunu sürekli tekrarladığını anlattı. Ayrıca arkadaşının çok iyi resim yaptığını söyledi.

Acı olay sonrasında Mehmet Yavuz'un cenazesi ise , ilk incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Son Güncelleme: 23.03.2021 23:14
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaAcı Olay
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