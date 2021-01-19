Korkunç olay! Tartıştığı kardeşini öldürdü

Bursa’nın İznik İlçesinde meydana gelen olayda öğrenilen bilgilere göre 27 yaşındaki ağabey F.A. ile 19 yaşındaki kardeşi S.A. evlerinde tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönen olayda F.A. kardeşini bıçakladı. Yaşanan olay sonrasında karakola giden ağabey ayna tarafından elinin kesildiğini söylerken yere yığıldı. Baygınlık geçiren 27 yaşındaki F.A. polisler tarafından ambulans çağırılarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan evlerine giden kuzeni, S.A'nın kanlar içinde yerde yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri intikal etti. Hastaneye kaldırılan S.A. hastanede yapılan tüm uğraşlara rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

F.A’nın hastanede yapılan ilk sorgusunda kardeşinin bıçakladığını itiraf ederken F.A’nın aklı dengesinin yerinde olmadı iddia edildi.

