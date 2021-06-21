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Korkunç olay! Tarlada çalışanların üstüne yıldırım düştü

Denizli'nin Çal ilçesinde kekik tarlasına çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü.Çok sayıda işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 22:15
Korkunç olay! Tarlada çalışanların üstüne yıldırım düştü
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Çal Orman İşletme Müdürlüğünde arazöz şoförü olarak görev yapan 40 yaşındaki Salih Yörük izin gününde kekik çapası yapmak için ile birlikte Baklançakırlar Mahallesi Çakırlar mevkiindeki bulunan tarlasına gitti. Yağmurdan korunmak için ağacın altına sığınan ailenin üzerine yıldırım düştü. Korkunç olayda SalihYörük ile 38 yaşındaki eşi Ayşen Yörük 17 yaşındaki oğlu Hasan Yörük 70 yaşındaki kayınpederi Hamza Kundakçı , 65 yaşındaki kayınvalidesi Hatice Kundakçı ,38 yaşındaki kayınbiraderi Hüseyin Kundakçı ve akrabası Fatma Yörük yıldırım sebebiyle yaralandı. Öte yandan olay yerinde bulunan yürüme engelli olduğu için traktör römorkunun içinde bekleyen 12 yaşındaki oğlu Arda Yörük ise olay yerinden yarala almadan kurtuldu.

SAĞLIK EKİPLERİ ULAŞAMADI

Yaralanana aile 112 Acil yardımdan yardım talebinde bulundular. Olay yerine ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri yol şartlarının kötü olmasından dolayı arazöz ekibinden yardım istendi. 

Yaralılar, AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ederken  yaralılardan Salih Yörük ve Hatice Kundakçı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi edinildi.

ARDA YÖRÜK OLAYI ANLATTI

Yaşadığı inanılmaz olayı anlatan Arda Yörük sabah erken saatlerde tarlaya çalışmak için gittiklerini yağmur başlayınca traktörün römorkunda beklemeye başladığını anlattı. Ailesinin ağaç altına sığındığını daha sonra yıldırım düştüğünü anlattı. Ailesinin yere yığıldığını anlatan Yörük daha sonra telefon ile yardım istediğinin anlattı.


Son Güncelleme: 21.06.2021 22:15
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DenizliYıldırım
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