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Korkunç olay! Su kuyusuna düşen bir çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

Aydın’ın Germencik ilçesinde oyun oynayan bir çocuk 10 metrelik su kuyusuna düşerken , ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çocuğu kurtardı.

28 Mart 2021 Pazar 22:23
Korkunç olay! Su kuyusuna düşen bir çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı
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Aydın’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Germencik İlçesinde 10 yaşındaki Sudenur B. Adlı bir kız çocuğu bahçede oyun oynadığı sırada 10 metrelik bir su kuyusuna düştü. Gerçekleşen korkunç olayda yaşanan durum hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Haber üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çocuğu su kuyusundan çıkardı.

Su kuyusundan itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtulan küçük çocuğun ilk kontrolleri olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kuyuya düşen küçük kızın vücudunun çeşiti yerlerinde kırıklar oluşurken hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Son Güncelleme: 28.03.2021 22:23
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Anahtar Kelimeler:
SukuyusuÇocuk
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