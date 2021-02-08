Korkunç olay! Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde bir gün önce 8 adet köpeğin saldırısına 40 yaşındaki Saime Yeşil hastanede tedavi altına alındıktan sonra, tedavisinin bitiminde taburcu oldu. Yaşanan o korkunç anlar ise bir sitenin güvenlik kameraları ile an be an kaydedildi.
Yaşadığı dehşetin ardından vücudunun birçok yerinde diş izlerinin olduğu genç kadının birçok yerinin parçalandığını ve dikişler atıldığını görüldü. Olayı anlatan Saime Yeşil adlı genç kadın kızının okuluna gitmek için yola çıktığı köpeklerin saldırısına uğradığını anlattı. Yere düştüğünde bir türlü kalkamadığını, köpeklerin biri kafasında, biri kolundan, biri bacağından tuttuğunu ve yardımına vatandaşların koştuğunu anlattı.
Bir süre öncede kızının köpeklerin saldırısına uğradığını anlatan kadın yetkililerden yardım istedi. Bölgedeki sokak köpeklerine karşı tedbir alınmasını isteyen Yeşil korkudan dışarıya çıkamadıklarını ve acil önlem alınması gerektiğini anlattı.