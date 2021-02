Korkunç olay! Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde bir gün önce 8 adet köpeğin saldırısına 40 yaşındaki Saime Yeşil hastanede tedavi altına alındıktan sonra, tedavisinin bitiminde taburcu oldu. Yaşanan o korkunç anlar ise bir sitenin güvenlik kameraları ile an be an kaydedildi.

Yaşanan o korkunç anlarda Saime Yeşil'in evlerine yakın bir bölgede yürürken 8 tane sokak köpeğinin genç kadına saldırdığı görüldü. Köpeklerin saldırması ile yere düşen kadının köpekler ile boğuştuğu ve çevre sakinlerinin panik anları görüntülere yansıdı. Öte yandan görüntülerde çevredekilerin bağırışları ile bir süre sonra vatandaşlar saldırıya uğrayan kadının yanına gelerek kadını köpeklerin elinden kurtarıyor.

Yaşadığı dehşetin ardından vücudunun birçok yerinde diş izlerinin olduğu genç kadının birçok yerinin parçalandığını ve dikişler atıldığını görüldü. Olayı anlatan Saime Yeşil adlı genç kadın kızının okuluna gitmek için yola çıktığı köpeklerin saldırısına uğradığını anlattı. Yere düştüğünde bir türlü kalkamadığını, köpeklerin biri kafasında, biri kolundan, biri bacağından tuttuğunu ve yardımına vatandaşların koştuğunu anlattı.

Bir süre öncede kızının köpeklerin saldırısına uğradığını anlatan kadın yetkililerden yardım istedi. Bölgedeki sokak köpeklerine karşı tedbir alınmasını isteyen Yeşil korkudan dışarıya çıkamadıklarını ve acil önlem alınması gerektiğini anlattı.