Korkunç olay! Sobayı mazotla tutuşturmak isterken ev ile birlikte tutuştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Kargalı Mahallesi'nde evinde sobasını yapmaya çalışan bir kişi mazot kullanırken ölümden döndü.

EVDE YANGINA SEBEP OLURKEN, KENDİNİ DE YAKTI

Gebze'de yaşayan S.K. adlı bir kişi evindeki sobayı tutuşturmak için mazotu sobaya döktü. Sobaya dökülen mazot bir anda parlayarak evde yangın çıkmasına sebep oldu. Parlayan alevler ile birlikte S.K.’nın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürürken, sağlık ekipleri ise yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

