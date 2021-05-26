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Korkunç olay! Sobayı mazotla tutuşturmak isterken ev ile birlikte tutuştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir vatandaş evindeki sobasını mazot ile yakmaya çalışınca evle ile birlikte kendini de yaktı.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:15
Korkunç olay! Sobayı mazotla tutuşturmak isterken ev ile birlikte tutuştu
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Kargalı Mahallesi'nde  evinde sobasını yapmaya çalışan bir kişi mazot kullanırken ölümden döndü.

EVDE YANGINA SEBEP OLURKEN, KENDİNİ DE YAKTI

Gebze'de yaşayan S.K. adlı bir kişi evindeki sobayı tutuşturmak için mazotu sobaya döktü. Sobaya dökülen mazot bir anda parlayarak evde yangın çıkmasına sebep oldu. Parlayan alevler ile birlikte S.K.’nın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürürken, sağlık ekipleri ise yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri yangın ile  ilgili inceleme başlattı.


Son Güncelleme: 26.05.2021 14:15
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliYangın
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