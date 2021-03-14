Korkunç olay! Otomobilin çarptığı kadın ölürken oğlu ve kardeşi yaralandı

Çorum Buharaevler 6. Cadde'de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre caddede bulunan bir marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen 41 yaşındaki Ayşe T. 7 yaşındaki oğlu Engün T. ve 41 yaşındaki kardeşi Mustafa A.’ya yoldan hızla geçen plakası öğrenilemeyen ve kimliği bilinmeyen bir araç çarptı.

Yoldan kaşıya geçmek isteyen 3 kişiye çarpan otomobil kayıplara karışırken Ayşe T. olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Engün T. ve Mustafa A. yaralandı.

nın haber verilmesiyle olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ölen Ayşe T.'nün cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme yapan polis ekipleri kazan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Caddeye bakan işyeri kamera görüntüleri toplanırken görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.



Görgü tanığı o anları anlattı

Yaşanan katliam gibi kazanın ardından kaçan sürücünün biran önce yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Görgü tanıklarının alınan ifadelerinde çarpan aracın beyaz olduğu ve cip tarzında bir araç olduğu yönündeydi.

Karşıdan geçen 3 kişiye araç çarptıktan sonra kadının bağırması ile birlikte sürücünün ilk fren yaptığı sonra tekrar gaza basarak uzaklaştığı anlatıldı.

