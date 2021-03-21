Korkunç olay! Ordu'da binanın 6. katından düşen çocuk öldü

Ordu’da gerçekleşen korkunç olayda edinilen bilgilere göre Ordu Altınordu İlçesi Bucak mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan 13 yaşındaki Bilal Eymen adlı bir çocuk bilinmeyen bir nedenle 11 katlı bir binanın 6. Katı olan evlerinin merdiven boşluğu penceresinden aşağıya düştü. Evlerinin 6. Katından aşağı beton zemine düşen çocuk ağır bir şekilde yaralandı.

İhbar üzerine hemen olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri intikal ederken ağır bir şekilde yaralanan çocuğun ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. İlk müdahalenin ardından hemen hastaneye kaldırılan çocuk doktorların tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etti.

Polis ekipleri olay ile ilgili bina ve çevresinde inceleme başlatarak olayın neden gerçekleştiğini bulmaya çalışıyor.

