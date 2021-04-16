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Korkunç olay! Küçük Yunus'un yediği çilek sonu oldu

Adıyaman’da yaşanan korkunç olayda Otizm hastası Yunus Küçükkaya evde çilek yerken yediği çileğin nefes borusuna kaçmasıyla nefes alamadı. Hemen hastaneye kaldırılan minik Yunus doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

16 Nisan 2021 Cuma 16:40
Korkunç olay! Küçük Yunus'un yediği çilek sonu oldu
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Adıyaman’da yaşanan korkunç olayda Otizm hastası Yunus Küçükkaya evde çilek yerken yediği çileğin nefes borusuna kaçmasıyla nefes alamadı. Hemen hastaneye kaldırılan minik Yunus doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Adıyaman’da gerçekleşen korkunç olayda edinilen bilgilere göre Mimar Sinan Mahallesi'ndeki özel rehabilitasyon merkezinde öğle saatlerinde Otizmli Yunus Küçükkaya'nın bir anda nefes alamaması ile çırpınmaya başlamasıyla rehabilitasyon merkezinde çalışanlar durumu fark ederek hemen durumu sağlık görevlilerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük Yunus’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken küçük çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan küçük Yunus doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan hayatını kaybeden Küçükkaya için hastanede yapılan incelemede küçük çocuğun yediği çileğin soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Acı olayda Küçükkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



Son Güncelleme: 16.04.2021 16:40
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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanAcı Olay
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