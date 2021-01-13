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Korkunç olay! Kız arkadaşının ellerini bağlayıp daireyi ateşe verdi

Kadına yapılan şiddet durmuyordu. Ataşehir'de bir kişi, kız arkadaşının ellerini bantladıktan sonra mağdur kız içerideyken daireyi ateşe verdi. Olay yerine intikal eden İtfaiye ekipleri ve bina yöneticisi tarafından genç kadını alevler arasından çıkardı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 22:05
Korkunç olay! Kız arkadaşının ellerini bağlayıp daireyi ateşe verdi
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Ataşehir’de gerçekleşen olayda Mevlana Mahallesi, Acarlar Sitesi’nde 15 katlı bir apartmanın 14. Katında yaşayan A.Ş. isimli bir kadının ellerini kavga ettiği sevgilisi E.Y. bantladığı iddia edildi. 

Daireyi ateşe verdi

Genç kadını bantladıktan sonra daireyi ateşe vererek olay yerini terk eden E.Y apartmandan çıktı. İhbar ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ile bina yöneticisi daire içinde elleri bant ile bağlanmış A.Ş. isimli kadını alevler arasından çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldılar yangın bir süre sonra söndürüldü.

Apartman panosuna not bıraktı

Diğer yandan şüpheli E.Y. binadan ayrılırken binanın panosuna, ‘binada yangın çıkabilir’ yazarak gülücük işareti koyduğu iddia edildi. Polis ekipleri yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 13.01.2021 22:05
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Anahtar Kelimeler:
AtaşehirKadına şiddet
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