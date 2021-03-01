Korkunç olay! Kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası 8 çocuk babası 86 yaşındaki Paşa Polat edinilen bilgilere göre Cuma günü yürüyüş yapmak için çıktığı evine geri dönmedi. Yaşlı adamın evine dönmemesi neticesinde yakınları polise kayıp başvurusunda bulunarak yaşlı adamı aramaya başladılar. Kayıp ilanlarının asıldığı ve yaşlı adamın son görüldüğü yerlerde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Yaşlı adamın 42 yaşındaki kızı güvenlik kameralarını izleyerek babasını tespit etti.

Öte yandan yaşlı adamın yakınları sosyal medya üzerinden grup kurarak anlık konumlarla birbirleriyle haberleşerek arama çalışmalarına hız verdiler. Yaşlı adamın yeğeni Umut Polat sabah saatlerinden itibaren Seyhan Nehri kıyısında amcasını aramaya başladı. Bir süre sonra amcasını ölü olarak bulan yeğen polise ve yakınlarına haber verdi. Yakınlarının verdiği ifadede yoğun bir şekilde aradıkları amcalarını Seyhan nehri kıyısında ölü olarak bulduklarını anlattılar.

Yaşlı adamın yakınları büyük bir üzüntü duyarken babalarını sağ olarak bulamamanın acısını yaşadılar. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

