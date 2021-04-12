Korkunç olay! Kavga sırasında bir kişinin kafasına ekmek bıçağı saptadı

Samsun’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre İlkadım İlçesi Kale Mahallesi İnce Sokak’da 1 hafta önce iki grup arasında çıkan sözlü atışma büyüyerek bıçaklı kavgaya döndü. Kavga sırasında sol baldırından bıçak darbesi yiyen 17 yaşındaki B.K. ile kanından yaralanan 17 yaşındaki S.K hastaneye kaldırılırken Kavga sırasında başına ekmek bıçağı saptanan 17 yaşındaki E.A hemen eğitim araştırma hastanesine kaldırıldı.

Yapılan ameliyat ile kafasında bulunan ekmek bıçağı çıkartılan E.A ölümden dönerken Olayın zanlısı B.Ö. emniyete bugün teslim oldu. Samsun’da nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan B.Ö. cezaevine gönderilmeden önce korona-virüs testi yapılarak sonucunun negatif olması ile cezaevine sevk edildi.

