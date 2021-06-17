Korkunç olay! Hastane kanalizasyon hattında göçük oluştu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde yapımı tamamlanmak üzere olan bir hastanenin kanalizasyon inşaatında göçük meydana geldi.

3 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Gerçekleşen göçük sebebiyle3 işçi göçük altında kaldı. Gerçekleşen korkunç olay sonrasında bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yetkililerin çalışmasıyla toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için yoğun tempoda çalışma başlatıldı.

İŞÇİLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ekiplerin çalışması sonucunda toprak altında kalan işçiler yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla hemen hastaneye kaldırılan yaralı işçiler tedavi altına alındı.

Öte yandan göçüğün işçilerin kanalizasyon borusu döşediği esnada yaşandığı bilgisi edinildi. Yaşanan olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

