Korkunç olay! Hamile tilkiyi öldürüp direğe astılar

Gaziantep’te gerçekleşen korkunç olayda edinilen bilgilere göre Nurdağı ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi girişinde bulunan bir elektrik direğinde asılarak telef edilmiş bir tilgi bulundu. Mahalleli tarafından bulunan tilkinin başından vurularak ve kuyruğu kesilerek telef edildiği görüldü. Ayrıca telef edilen tilkinin resimleri sosyal medyada hızla yayılmasıyla hayvan severler ayağa kalkarken büyük tepkilere sebep oldu. Tilkiyi bulan mahalleli yavrusu ile birlikte telef olan hayvanın bu durumuna tepki gösterirlerken böyle bir caniliği kim yada kimlerin yaptığı araştırılıyor.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Doğa hayvanların korunması için acil önlem alınması gerektiği belirtildi.

