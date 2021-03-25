Korkunç olay! Gelini almaya gitti, sevincinden kayınpederini vurdu!

Afyonkarahisar’da gerçekleşen korkunç olayda edinilen bilgilere göre Çobanlar Kocaöz beldesi Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen olayda gerçekleşecek düğün öncesinde gelin evine gelini almaya giden damat adayı 27 yaşındaki A.Y. adlı genç iddiaya göre sevincini göstermek için belinde bulunan ruhsatsız tabancasıyla rastgele havaya ateş açtı. Havaya atılan kurşunlardan seken kurşunlardan biri gelinin babası 55 yaşındaki Ali A'nın kafasına isabet etti.

Gerçekleşen korkunç kazada baba Ali A. kanlar içinde yere yığıldı. Hemen sağlık ekiplerine olay haber verilirken olay yerine sevk edilen ekipler, ağır yaralanan Ali A'nın ilk müdahalesinin olay yerinde gerçekleştirdikten sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hemen ameliyata alınan yaralının durumu kritik olduğu öğrenilirken, yaralanmaya sebep olan müstakbel damat Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.