Korkunç olay! Antalya’da 2 yaşındaki bir çocuk kovaya düşerek boğuldu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde gerçekleşen korkunç olayda edinilen bilgilere göre Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde çalışan Özen Koç, 2 yaşındaki oğlu Mehmet Ali’yi de iş yerine getirdi. Öğle saatlerinde gerçekleşen olayda banyoda oyun oynamaya başlayan 2 yaşındaki küçük çocuk, banyoda bulunan su dolu kovanın içerisine bir anda yüzüstü düşünce, nefes alamadı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay sonrasında banyoya gelen kişiler küçük çocuğun su dolu kova içerisinde hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. Olayın hemen ihbar edilmesiyle işyerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK TABUTA KONULDU

Küçük çocuğun yapılan kontrollerinde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı olayda Mehmet Ali Koç’un cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrasında Mehmet Ali Koç’un minik bedeni tabuta koyularak yapılan cenazesinin adından defnedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçük çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere Hatay’a gönderilirken küçük çocuğun ailesi büyü k acı yaşadı. Gerçekleşen acı olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

