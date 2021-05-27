İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Korkunç olay! Antalya’da 2 yaşındaki bir çocuk kovaya düşerek boğuldu

2 yaşındaki küçük çocuk, babasının iş yerindeki banyoda bulunan su dolu kovaya yüzüstü düşerek boğuldu.

27 Mayıs 2021 Perşembe 14:31
Korkunç olay! Antalya’da 2 yaşındaki bir çocuk kovaya düşerek boğuldu
Takip Et:

Antalya’nın Kumluca ilçesinde gerçekleşen korkunç olayda edinilen bilgilere göre Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde çalışan Özen Koç, 2 yaşındaki oğlu Mehmet Ali’yi de iş yerine getirdi. Öğle saatlerinde gerçekleşen olayda banyoda oyun oynamaya başlayan 2 yaşındaki küçük çocuk, banyoda bulunan su dolu kovanın içerisine bir anda yüzüstü düşünce, nefes alamadı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay sonrasında banyoya gelen kişiler küçük çocuğun su dolu kova içerisinde hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. Olayın hemen ihbar edilmesiyle işyerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK TABUTA KONULDU

Küçük çocuğun yapılan kontrollerinde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı olayda Mehmet Ali Koç’un cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrasında Mehmet Ali Koç’un minik bedeni tabuta koyularak yapılan cenazesinin adından defnedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçük çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere Hatay’a gönderilirken küçük çocuğun ailesi büyü k acı yaşadı. Gerçekleşen acı olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 27.05.2021 14:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAcı Olay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanlı ay tutulması saat kaçta, ne zaman? 26 Mayıs 2021 Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?
Kanlı ay tutulması saat kaçta, ne zaman? 26 Mayıs 2021 Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?
2022 yılı Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan başlangıç tarihi
2022 yılı Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan başlangıç tarihi
1 Haziran normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak?
1 Haziran normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak?
Günlük burç yorumları; 27 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
Günlük burç yorumları; 27 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
2021 yeni korucu alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılında korucu alımı olacak mı?
2021 yeni korucu alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılında korucu alımı olacak mı?
PTT Kitap Kargosu gönderme indirimi var mı, kitap kargosu ücretleri ne kadar?
PTT Kitap Kargosu gönderme indirimi var mı, kitap kargosu ücretleri ne kadar?

Popüler Haberler

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: 50 yaş üstü aşılama tarihi belli oldu!
Belediyede memur olmak için ne mezunu olmak lazım? Belediyede memur olmanın avantajları neler?
A Spor Son Sayfa programının sunucusu Melike Çelik kimdir? Melike Çelik'in hayatı
TJK 27 Mayıs 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Kuruluş Osman 60. bölüm full izle tek parça! ATV
Bugün hangi maçlar var, 27 Mayıs 2021 Perşembe kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
28 Mayıs 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 28 Mayıs Cuma at yarışı programı
Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı 30 Mayıs 2021 Pazar - Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?
Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı izle - Kardeşlerim 29 Mayıs 2021 Cumartesi özeti
Bozkır Aslanı Celaleddin 2. Bölüm Fragmanı – 28 Mayıs 2021 Cuma
Netflix Fatma'nın 2. sezonu ne zaman başlayacak?
Şirin Payzın nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisinin Serap Şenlik'i Olcay Yusufoğlu'nun hayat hikayesi!
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız hakkında bilgiler
Yavuz dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Yavuz karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
2021 memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Yeni yıl memur maaş zam oranları
Yarı zamanlı çalışanlarda kıdem tazminatı ödeme durumu nasıl olur? 2021
Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! Teşkilat 13. Bölüm fragmanı izle
Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu 34. Bölüm fragmanı izle
Fındık fiyatları ne kadar oldu 27 Mayıs 2021 Perşembe Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2021 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.