Korkunç olay! 9 yaşındaki oğlunu dolapta asılı olarak buldu

Akşam saatlerinde gerçekleşen korkunç olayda alışveriş için ilçe merkezine giden anne alışveriş dönüşü eve geldiğinde yalnız olan oğlunu evde göremeyince aramaya başladı.9 yaşındaki oğlu Rüzgar Efehan’ı odasındaki dolapta boynunda atkı ile asılı bir şekilde buldu. Hemen sağlık görevlilerini arayan ve en yakın hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 9 yaşındaki küçük çocuk Rüzgar Efehan’ın cenazesi otopsi için devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlatırken acılı annenin ifadesi alındı. İfadede alışveriş için kısa bir süre çıktığını ve döndüğünde oğlunu dolapta atkı ile asılı bir şekilde bulduğunu söyledi.Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

