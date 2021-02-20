İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki bir çocuk evin bahçesinde oynarken bahçedeki tuvalet giderlerinin döküldüğü çukura düşerek hayatını kaybetti.

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:57
Korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti
Takip Et:

Edinilen bilgilere göre Muğla'nın Milas ilçesi Akkovanlık Mahallesi'nde gerçekleşen olayda 3 yaşındaki Ferit Bıçak adlı bir çocuk evinin bahçesinde oyun oynarken bahçede bulunan foseptiğe düştü. 

Yaşanan korkunç olayı bahçede bulunan diğer çocuklar tarafından Ferit Bıçak’ın babası Nail ve annesi Nida Bıçak'a haber verilmesiyle hemen yardım için olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler minik çocuğu çukurdan çıkararak sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan minik Ferit tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Minik Ferit’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adlı tıp morguna gönderildi.



Son Güncelleme: 20.02.2021 21:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MuğlaAcı Olay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!
Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Kısıtlamaya rağmen Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi
Kısıtlamaya rağmen Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi
Çorlu'da iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Çorlu'da iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Ankara'da Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi hayatını kaybetti
Ankara'da Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut kredisi faiz oranları
İstanbul, Ankara, İzmir su kesintileri ve İSKİ - ASKİ - İZSU 22 Şubat Pazartesi su kesintisi saatleri
ATV Kim Milyoner Olmak İster neden yok, yayından kaldırıldı mı?
ALES 2 sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Leyla Hanım filminin oyuncuları belli oldu mu ?
2021 yılında bekçi maaşları ne kadar oldu? 2021 lisans veya ön lisans mezunu olan bir bekçi maaşları
21 Şubat 2021 Pazar fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
Dudak estetiği nasıl olur? 2020 Dudak estetik fiyatları
Evden çalışmaya başlayanlara servis ve yemek ücretleri ödenecek mi?
Aile Bakanlığı başvuru yapan vatandaşlara 1460 TL yardım vereceğini açıkladı!
Survivor elenenler yarışmacılar ne olacak, karantinaya alınacak mı?
İŞKUR’dan Annelere 2 Bin 800 TL'lik destek!
Kimler gelir vergisi mükellefidir? 2021 Gelir vergisi nasıl hesaplanır?
20 Şubat 2021 Cumartesi Reyting sonuçları dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2021 torun bakım parası şartları
Acemi Anneler dizisi Ceren (Yağmur Öztürk) kimdir?
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.