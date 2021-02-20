Korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Muğla'nın Milas ilçesi Akkovanlık Mahallesi'nde gerçekleşen olayda 3 yaşındaki Ferit Bıçak adlı bir çocuk evinin bahçesinde oyun oynarken bahçede bulunan foseptiğe düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan korkunç olayı bahçede bulunan diğer çocuklar tarafından Ferit Bıçak’ın babası Nail ve annesi Nida Bıçak'a haber verilmesiyle hemen yardım için olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen ekipler minik çocuğu çukurdan çıkararak sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan minik Ferit tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Minik Ferit’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adlı tıp morguna gönderildi.

