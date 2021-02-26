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Korkunç olay! 19 yaşındaki Kübra, iki arabanın peş peşe çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kız otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

26 Şubat 2021 Cuma 23:57
Korkunç olay! 19 yaşındaki Kübra, iki arabanın peş peşe çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti
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İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Sadıkbey tramvay durağında akşam saatlerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki Kübra Karabaş adlı genç kız Balçova'dan Konak istikametine gitmekte olan Ö.A. idaresindeki aracın çarpması sonucu yere yığıldı. Bir anda yola savrularak yere serilen genç kıza aynı yönde seyreden C.Y. adlı kişi idaresindeki otomobil çarparak aracın altında bir süre sürükledi.

Yaşanan korkunç olay sonrasında olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda genç kızın öldüğü tespit edildi. Karabaş'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken yaşanan kazayla ilgili iki aracın sürücüsüde gözaltına alındı.



Son Güncelleme: 26.02.2021 23:57
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IzmirTrafik KazasıGenç Kız ölümü
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