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Korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız tüfekle kendini vurdu

Samsun'da yaşayan 17 yaşındaki genç kız bunalıma girerek tüfekle kendini hayatına son verdi.

04 Nisan 2021 Pazar 21:29
Korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız tüfekle kendini vurdu
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Samsun’da gerçekleşen korkunç olayda edinilen bilgilere göre Asarcık İlçesinin Musaağa mahallesinde yaşayan 17 yaşındaki Naide Çakır adlı  bir genç kız iddialara göre  girdiği bunalım sonrasında evde eline geçirdiği tüfek ile koltukta otururken kendini vurdu. Yaşanan korkunç olayda genç kız hayatını kaybetti.

 Olay sonrasında ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri intikal .Eve giren jandarma ekipleri koltukta yatar bir şekilde genç kızın cesedi ile karşılaştılar. Ekipler korkunç olay ile ilgili soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 04.04.2021 21:29
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Anahtar Kelimeler:
SamsunIntihar
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