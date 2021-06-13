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Korkunç olay! 17 yaşındaki bir genç üvey babasını bıçakladı

Üvey babası ile tartışan 17 yaşındaki genç dehşet saçtı. Eline aldığı bıçakla üvey babasını sırtından ve bacağından bıçakladı.

13 Haziran 2021 Pazar 23:59
Korkunç olay! 17 yaşındaki bir genç üvey babasını bıçakladı
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Adana’da Seyhan ilçesinde gerçekleşen korkunç olayda edinilen bilgilere göre Adana’ya bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde üvey evlat babasını bıçaklayarak hastanelik etti.  17 yaşındaki Y.K. bilinmeyen bir sebeple tartıştığı üvey babası Murat D ile olan anlaşmazlığı bir süre sonra şiddetlendi.

Genç kayıplara karıştı

Çıkan tartışmanı büyümesiyle başlayan kavgada Y.K. üvey babasını sırtından ve bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri durumu yetkililere ihbarda bulundu. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralı üvey baba Murat D.’yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Edinilen bilgilere göre yaralının hayati tehlikesi bulunmazken Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.


Son Güncelleme: 13.06.2021 23:59
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Anahtar Kelimeler:
AdanaYaralama
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