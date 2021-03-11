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Korkunç olay! 11 yaşındaki çocuk 16. kattan aşağıya atladı

Beylikdüzü’nde psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen 11 yaşındaki bir çocuk, 16’ncı kattaki evlerinden aşağıya atlayarak hayatını kaybetti.

11 Mart 2021 Perşembe 23:34
Korkunç olay! 11 yaşındaki çocuk 16. kattan aşağıya atladı
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İstanbul Beylikdüzü’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi’nde bulunan 16 katlı olan bir sitede 11 yaşındaki Ömer Güzel adlı genç 16. Katta bulunan evlerini camından aşağıya atlayarak feci bir şekilde bahçeye düştü.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve evinden aşağıya atlayarak ağır yaralanan çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Yaşanan korkunç olay ile ilgili olay yerine gelen sağlık ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken ölen çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi.

Öte yandan alınan ifadelerde çocuğun bilgisayar başında çokça vakit geçirdiği, vaktinin çoğunu oyun oynayarak geçirdiği öğrenilirken polis ekipleri tarafından çocuğun odasında geniş çaplı inceleme başlatıldı. Polis ekipleri tarafından delil ve bulgular aranırken geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 11.03.2021 23:34
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