Korkunç kazada araç şarampole devrilince 2 kişi hayatını kaybetti

Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre Mehmet Güçlü Adlı bir kişinin kullandığı araç Payamlı köyü yakınında şarampole devrildi.Gerçekleşen korkunç kazada araç sürücüsü Mehmet ile Muhu ve Azize Güçlü yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.. Kazada yaralananlardan Muhu Güçlü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılardan Azize Güçlü de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü Mehmet Güçlü ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaşanılan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

