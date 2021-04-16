Korkunç kaza Ümraniye TEM'de gerçekleşti! 1 kişi öldü

TEM otoyolu Ümraniye mevkiinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre trafikte seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere daha sonra başka bir araca çarparak durabildi.

Yaşanılan kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal ederken yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan kaza yapan araçların kapattığı yol trafiği durma noktasına getirirken polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaşanılan kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluşurken ,kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü olay yerine gelen cenaze aracı ile morga kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

