Korkunç kaza! Kırklareli’nde tıra çarpan otomobil bir anda alev aldı

Edinilen bilgilere göre Kırklareli Lüleburgaz'da otoban bağlantı yolunda bir otomobil karayolunda seyir halindeyken önünde aynı yönde gitmekte olan tıra arkadan çarparak bir anda alev almaya başladı. Sürücüsünün ismi henüz belirlenmeyen tırın yakıt deposuna çarpan özel otomobil bir anda alev topuna döndü. Faciadan dönülen kazada 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören kişilerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık görevlileri ve polis ekipleri intikal eti. İtfaiye ekiplerinin çabaları ile söndürülen otomobil yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Öte yandan kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri tarafından olay ile ilgili soruşturma başlatıldı