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Korkunç kaza! Kırklareli’nde tıra çarpan otomobil bir anda alev aldı

Kırklareli Lüleburgaz'da karayolunda ilerleyen bir araç otoyol bağlantı noktasında bir tıra arkadan çarptı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle bir anda alev aldı. Gerçekleşen korkunç kazada 3 kişi yaralandı.

28 Şubat 2021 Pazar 23:49
Korkunç kaza! Kırklareli’nde tıra çarpan otomobil bir anda alev aldı
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Edinilen bilgilere göre Kırklareli Lüleburgaz'da otoban bağlantı yolunda bir otomobil karayolunda seyir halindeyken önünde aynı yönde gitmekte olan tıra arkadan çarparak bir anda alev almaya başladı. Sürücüsünün ismi henüz belirlenmeyen tırın yakıt deposuna çarpan özel otomobil bir anda alev topuna döndü. Faciadan dönülen kazada 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören kişilerin  ihbar etmesiyle birlikte olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık görevlileri ve polis ekipleri intikal eti. İtfaiye ekiplerinin çabaları ile söndürülen otomobil yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Öte yandan kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri tarafından olay ile ilgili soruşturma başlatıldı



Son Güncelleme: 28.02.2021 23:49
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KazaKıklareli
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