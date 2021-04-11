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Korkunç kaza! Kale direğinin altında kaldı

Adana’da bir çocuğun okulda futbol oynarken kale direğinin altında kaldığı 7 ay önceki video görüntüleri ortaya çıktı.

11 Nisan 2021 Pazar 17:04
Korkunç kaza! Kale direğinin altında kaldı
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Geçen sene Eylül ayında meydana gelen olay akşam saatlerinde Seyhan ilçesindeki Narlıca Mahallesi'ndeki evinden çıkan Murat Sefa Özbalık adlı bir genç çocuk bölgede spor tesisi olmadığı için mezun olduğu ilkokula arkadaşları ile birlikte futbol oynamaya gitti. Kale önünde atılan topları karşılayarak bir süre arkadaşları ile birlikte maç yapan Özbalık, iki eliyle kale direğine asılınca demir kale direkleriyle birlikte yere düştü. Sabit bir şekilde yere çakılı olmayan kale altında kalan genç çocuğun yardımına arkadaşları yetişti. 

Kale direklerinin üzerine düşmesiyle yaralanan çocuğa önce arkadaşları yardım etti. Daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuk yapılan tedavisinde karaciğer yaralanması teşhisiyle ameliyata alındı. 7 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve 3 gün serviste yatırılan genç çocuk yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavisi evde devam ederken genç çocuğun ailesi sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan 6-7 ay önce gerçekleşen olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Yaşanan kaza ile ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bilgisi geldi.




Son Güncelleme: 11.04.2021 17:04
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Anahtar Kelimeler:
KazaAdana
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