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Korkunç kaza! Duvardan atlayan çocuğun kolu korkuluklara saplandı

Kütahya'da okul bahçesinde oynarken duvardan atlamak isteyen çocuğun kolu korkuluklara saplandı

19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:59
Korkunç kaza! Duvardan atlayan çocuğun kolu korkuluklara saplandı
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Kütahya’da gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre  8 yaşındaki küçük bir çocuk oyun oynadığı Kütahya Lisesi bahçe duvarından atlamak isterken duvar korkuluk demirinin üzerine düştü. Çocuğun düşmesiyle birlikte sol koluna korkuluk demiri saplandı.

Olayı Görenler Yardıma Koştu

Korkunç kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler 8 yaşındaki T.K.'nin koluna saplanan demiri keserek çocuğun kolunu kurtardılar. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken hastaneye kaldırılan çocuk ameliyata alındı


Son Güncelleme: 19.05.2021 22:59
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Anahtar Kelimeler:
KütahyaKaza
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