Korkunç kaza! Duvardan atlayan çocuğun kolu korkuluklara saplandı

Kütahya’da gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre 8 yaşındaki küçük bir çocuk oyun oynadığı Kütahya Lisesi bahçe duvarından atlamak isterken duvar korkuluk demirinin üzerine düştü. Çocuğun düşmesiyle birlikte sol koluna korkuluk demiri saplandı.
Olayı Görenler Yardıma Koştu
Korkunç kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler 8 yaşındaki T.K.'nin koluna saplanan demiri keserek çocuğun kolunu kurtardılar. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken hastaneye kaldırılan çocuk ameliyata alındı
Son Güncelleme: 19.05.2021 22:59