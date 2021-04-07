Korkunç Kaza! Çıkarken destek aldığı tüfek ateş aldı

Sakarya’nın Geyve ilçesi Melekşesolak Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Alifuatpaşa Mahallesi'ndeki evinden Melekşesolak Mahallesi'ndeki evine giden 68 yaşındaki Fehmi Sever’den bir süre haber alamayan ve kendisine ulaşamayan çocukları babaları ile aynı mahallede oturan amcalarına durumu haber verdi. Kardeşinin mahalledeki evine giden amca, kardeşi Fehmi Sever’i elinde av tüfeği ile birlikte kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Korkunç olayın polis ekiplerine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Sever’in elindeki av tüfeğinin kapı eşiğinden geçerken tutunmak isterken biranda dengesini kaybedip düşerken elinin tetiğe değmesi sonucunda tüfeğin ateş alarak sol kolunun alt tarafından vurulduğu belirlendi. Olay sonrasında hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi ölüm nedeninin net bir şekilde anlaşılması amacıyla otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldrıldı. Otopsi sonrasında yaşlı adamın cenazesi bugün gerçekleştirilen cenaze namazı sonrasında Melekşesolak Ramadanlar Mezarlığı’na defnedildi.

