Korkunç kaza! 14. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kayseri’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Melikgazi İlçesi İldem Fatih Mahallesi Sönmez Sokak1 üzerinde bulunan bir apartmanda oturan 71 yaşındaki Mehmet B. Adlı bir kişi 14. Katta bulunan evinin balkonundan aşağıya binanın bahçesine düştü. Düşme ile birlikte ağır bir şekilde yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin denetimiyle ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleşirken, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet B. Adlı yaşlı adamın cenazesi otopsi için hastaneye morguna kaldırılırken olay ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

