Korkunç iddia! İzmir'de kirayı geciktiren kadın 7 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü

İddialara göre İzmir Buca ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Senem Onat pandemi sebebiyle iş yapamadığı için ev kirasını ödeyemedi. Organizasyon işi yapan 43 yaşındaki kadını ev sahibi M.Ç., arayarak kirayı ödemediği için evden çıkması gerektiğini söyledi. Senem Onat, ev sahibine mart ayına kadar kontratı olduğunu ve bu yüzden çıkmayacağını belirterek direndi. Bir hafta sonra ev sahibi M.Ç., iddialara göre Onat'ın önünü keserek kadına ağır hakaretler ederek onu darp etmeye başladı.

Darp edilen çaresiz kadın sol göğsünün üstüne darbe aldı. Darp edilen kadın, karakola giderek darp raporu aldı. Hastaneden arkadaşının kullandığı arabayla evine dönen kadın eve gireceği sırada, önü ev sahibi M.Ç, eşi, gelini, oğlu ve yanlarındaki 3 kişinin tarafından kesildi. Darp raporu aldığı için kendisine yine tehdit ve hakaret edilen kadın kendini savunmaya çalıştı. Yaşanan olayın büyümesi üzerine ev sahibi M.Ç. ve yanındakiler Senem Onat'a saldırarak kadını darp etmeye başladı. Çocuklarının gözü önünde darp edilen, yerlerde sürüklenen genç kadın bayılana kadar dayak yedi. Yaşanan o anlar ise çevre kameraları tarafından anbean kaydedildi.

'Birisi beni burada öldürse kadın cinayeti olacak'

Yaşananları dehşet anlarını anlatan Senem Onat can güvenliğinin olmadığını hiçbir sosyal güvencesinin olmadığını anlatarak yardım istedi. Kadın cinayetine kurban gitmek istemediğini belirtti.

Yaşadığı olay yüzünden çocuklarından ayrı kaldığını söyleyen Senem Onat 2 haftadır çocuklarını 2-3 bin TL için göremediğini anlattı. Cebindeki parasının kira bedeli olarak alındığını telefonunu almaya çalıştıklarını söyleyerek bunları yapanların cezalandırılmasını istedi. Dayak yediği sırada iki komşunun yardımına koştuğunu ve onlar sayesinde kurtulduğunu ekledi. . Ev sahipleri tarafından iki kez darp edildiğini söyleyen Senem Onat, bir kez daha şikayetçi olarak konuyu adli makamlara taşıdı.