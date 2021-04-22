İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...

Korkunç cinayet! Babasını ve ağabeyini öldürdü sonra teslim oldu

Adana’da bir kişi babasını ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdükten sonra evden çıkarak devriye gezen polis ekiplerine teslim oldu.

22 Nisan 2021 Perşembe 23:58
Korkunç cinayet! Babasını ve ağabeyini öldürdü sonra teslim oldu
Takip Et:

Adana’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi 4199 Sokak'ta Ferhat Keser adlı bir kişi babası Halil Keser ve ağabeyi Ufuk Keser ile sebebi bilinmeyen bir neden ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte Ferhat, annesi Cennet Keser’in önünde babası ve ağabeyini defalarca bıçakladı. Bıçak darbeleri ile Baba Halil Keser ile ağabey Ufuk Keser kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaşanan olayın vatandaşlar tarafından ihbar edilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Abisi ve babasını bıçaklayan Ferhat Keser ise evden kaçarak yolda devriye gezen polis ekiplerine giderek kendisini ihbar ederek babasını ve kardeşini bıçakladığını söyledi. Olayı anlatarak teslim oldu.

Olay yerine intikal eden Sağlık ekipleri baba Halil Keser’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaptıkları kontrollerde ağabey Ufuk Keser’i ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdılar. Ağabey Umut Keser, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölenlerin cesetleri otopsi için adli tıp morguna kaldırılırken şüpheli konumda olan Ferhat Keser ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.




Son Güncelleme: 22.04.2021 23:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CinayetAdana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 Nisan en yeni en güzel resimli Cuma mesajları ve duaları
23 Nisan en yeni en güzel resimli Cuma mesajları ve duaları
Bim 30 Nisan 2021 Aktüel indirimli ürünler kampanyası broşürü
Bim 30 Nisan 2021 Aktüel indirimli ürünler kampanyası broşürü
Bu hafta cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı? 23 Nisan Camiler için kısıtlama var mı?
Bu hafta cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı? 23 Nisan Camiler için kısıtlama var mı?
Yarın noterler çalışıyor mu, açık mı? 23 Nisan noterler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan nöbetçi noterler çalışacak mı?
Yarın noterler çalışıyor mu, açık mı? 23 Nisan noterler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan nöbetçi noterler çalışacak mı?
Yarın kargolar açık mı? 23 Nisan PTT, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo teslimat yapacak mı, açık mı?
Yarın kargolar açık mı? 23 Nisan PTT, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo teslimat yapacak mı, açık mı?
Kırmızı Oda Miço nasıl öldü? Delikanlı Sadi hikayesi bitecek mi, diziden ayrılacak mı?
Kırmızı Oda Miço nasıl öldü? Delikanlı Sadi hikayesi bitecek mi, diziden ayrılacak mı?

Popüler Haberler

10000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 23 Nisan 2021 Cuma Bankaların 10 Bin TL mevduat faiz oranları
TV8 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Alya dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Alya karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada ceviz ağacı görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz ağacı görmenin anlamı
Netflix Zero (Sıfır) dizi oyuncuları ve konusu
Survivor Çağrı Atakan elendi mi, neden elendi? Çağrı ne yaptı?
23 Nisan en yeni en güzel resimli Cuma mesajları ve duaları
Altın ne kadar oldu? 23 Nisan 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 23 Nisan 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Edho Ceylan Çakırbeyli kimdir? Sanem Çelik biyografisi
Faturaya ek telefon ne zaman alabilirim? Tarifeye ek telefon şartları
Canlı izle Galatasaray Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2021
2021 Volvo XC90 teknik bilgileri ve özellikleri
Güncel gümüş fiyatları 23 Nisan 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Survivor İsmail neden oyunlarda yok, neden yarışmıyor, sakatlandı mı, ceza mı aldı?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
23 Nisan 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Akıncı dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu
TRT 1 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.