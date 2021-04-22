Korkunç cinayet! Babasını ve ağabeyini öldürdü sonra teslim oldu

Adana’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi 4199 Sokak'ta Ferhat Keser adlı bir kişi babası Halil Keser ve ağabeyi Ufuk Keser ile sebebi bilinmeyen bir neden ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte Ferhat, annesi Cennet Keser’in önünde babası ve ağabeyini defalarca bıçakladı. Bıçak darbeleri ile Baba Halil Keser ile ağabey Ufuk Keser kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaşanan olayın vatandaşlar tarafından ihbar edilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Abisi ve babasını bıçaklayan Ferhat Keser ise evden kaçarak yolda devriye gezen polis ekiplerine giderek kendisini ihbar ederek babasını ve kardeşini bıçakladığını söyledi. Olayı anlatarak teslim oldu.

Olay yerine intikal eden Sağlık ekipleri baba Halil Keser’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaptıkları kontrollerde ağabey Ufuk Keser’i ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdılar. Ağabey Umut Keser, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölenlerin cesetleri otopsi için adli tıp morguna kaldırılırken şüpheli konumda olan Ferhat Keser ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

