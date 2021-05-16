Köpeklerin saldırısına uğrayan minik Ruken öldü

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı olan Beyüzümü Mahallesinde yaşayan ve Kolcu ailesinin 4 çocuğundan biri olan 6 yaşındaki Ruken Kolcu, sabah saatlerinde evinin yakınlarında oynarken birden gözden kayboldu. Sonrasında kızlarını arayan ve bir türlü bulamayan aile hemen polise durumu bildirdi ve ekipler öğle saatlerine doğru evlerinin yaklaşık 500 metre ilerisinde bir kız çocuğunun köpeklerin saldırısına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği haberini verdiler. Haberin ardından olay yerie çok sayıda polisin sevk edilmesi ile birlikte ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında ölen çocuğun ne yazık ki küçük Ruken Kolcu olduğu tespit edildi. Çocuğun cansız bedeni ise hemen olay yerinden alınarak cenaze aracı ile morga gönderildi.

Bu yaşanan ilk köpek vakası değil!

Mahllede ki köpeklerin sayısının çok fazla olduğunu ve bu yaşanan olayın ilk olay olmadığını ifade eden Beyüzümü Mahlle Muhtarı Ramazan Eralmaç, geçtiğimiz günlerde de yine aynı mahallede bir kadının da aynı şekilde köpeklerin saldırısına maruz kaldığını belirtti. Muhtar Eralmaç, bu konu ile ilgili belediye yetkililerine gerekli olan müracaatlarda bulunduğunu söyledi ve yaşanan bu olaylara bir an önce bir çözüm getirilmesini istediğini belirtti.

Muhtarın yaşanan olaya isyanı

Aynı olaydan kaynaklı başka acıların da yaşanmasını istemediklerini belirten Eralmaç, ‘’ Bir vatandaşımız telefon ile beni aradı ve mezbahanenin altında bir çocuk cesedinin olduğunu söyledi. Biz de hemen polis ekipleri ile birlikte belirtilen yere gittik ve orada ki çocuğun Ruken olduğunu anladık ve cenazesini aldık. En acı duyduğumuz olay ne yazık ki bu evladımız oldu çünkü anne ve babası yakınları ile birlikte sabah saatlerinden bu yana bu çocuğumuzu arıyor ama bir türlü bulamıyorlardı. Maalesef çocuk köpeklerin saldırısına uğruyor ve hemen orada can veriyor.’’ şeklinde konuştu.

Aynı mahallede oturan mahalle sakinleri de köpeklerden çok rahatsız olduklarını ve bu yüzden hiçbir şekilde sokağa adım atamadıklarını belirttiler.