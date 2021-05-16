İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Köpeklerin saldırısına uğrayan minik Ruken öldü

Van’da köpeklerin kendisine saldırması sonucu 6 yaşında olan Ruken Kolcu öldü. Mahallenin muhtarı ise, yaşadıkları yerde çok sayıda köpek olduğunu ve bunun yaşanan ilk olay olmadığını dile getirdi. Ayrıca muhtar mahallede bir kadının da aynı şekilde köpeklerin saldırısına maruz kaldığını söyledi.

16 Mayıs 2021 Pazar 22:39
Köpeklerin saldırısına uğrayan minik Ruken öldü
Takip Et:

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı olan Beyüzümü Mahallesinde yaşayan ve Kolcu ailesinin 4 çocuğundan biri olan 6 yaşındaki Ruken Kolcu, sabah saatlerinde evinin yakınlarında oynarken birden gözden kayboldu. Sonrasında kızlarını arayan ve bir türlü bulamayan aile hemen polise durumu bildirdi ve ekipler öğle saatlerine doğru evlerinin yaklaşık 500 metre ilerisinde bir kız çocuğunun köpeklerin saldırısına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği haberini verdiler. Haberin ardından olay yerie çok sayıda polisin sevk edilmesi ile birlikte ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında ölen çocuğun ne yazık ki küçük Ruken Kolcu olduğu tespit edildi. Çocuğun cansız bedeni ise hemen olay yerinden alınarak cenaze aracı ile morga gönderildi.

Bu yaşanan ilk köpek vakası değil!

Mahllede ki köpeklerin sayısının çok fazla olduğunu ve bu yaşanan olayın ilk olay olmadığını ifade eden Beyüzümü Mahlle Muhtarı Ramazan Eralmaç, geçtiğimiz günlerde de yine aynı mahallede bir kadının da aynı şekilde köpeklerin saldırısına maruz kaldığını belirtti. Muhtar Eralmaç, bu konu ile ilgili belediye yetkililerine gerekli olan müracaatlarda bulunduğunu söyledi ve yaşanan bu olaylara bir an önce bir çözüm getirilmesini istediğini belirtti.

Muhtarın yaşanan olaya isyanı

Aynı olaydan kaynaklı başka acıların da yaşanmasını istemediklerini belirten Eralmaç, ‘’ Bir vatandaşımız telefon ile beni aradı ve mezbahanenin altında bir çocuk cesedinin olduğunu söyledi. Biz de hemen polis ekipleri ile birlikte belirtilen yere gittik ve orada ki çocuğun Ruken olduğunu anladık ve cenazesini aldık. En acı duyduğumuz olay ne yazık ki bu evladımız oldu çünkü anne ve babası yakınları ile birlikte sabah saatlerinden bu yana bu çocuğumuzu arıyor ama bir türlü bulamıyorlardı. Maalesef çocuk köpeklerin saldırısına uğruyor ve hemen orada can veriyor.’’ şeklinde konuştu.

Aynı mahallede oturan mahalle sakinleri de köpeklerden çok rahatsız olduklarını ve bu yüzden hiçbir şekilde sokağa adım atamadıklarını belirttiler.


Son Güncelleme: 16.05.2021 22:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ruken KolcuKöpek SaldırısıVan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 Mayıs Günü için Meteoroloji'den Uyarı Geldi
16 Mayıs Günü için Meteoroloji'den Uyarı Geldi
Kocaeli'nde Korkulu Anlar Oğlu Babasını Öldürdü
Kocaeli'nde Korkulu Anlar Oğlu Babasını Öldürdü
Günlük burç yorumları; 16 Mayıs 2021 Pazar burç yorumları
Günlük burç yorumları; 16 Mayıs 2021 Pazar burç yorumları
Şanlıurfa da Son Dakika: Hayvan Otlatma Kavgası 8 Kişiyi Hastanelik Etti
Şanlıurfa da Son Dakika: Hayvan Otlatma Kavgası 8 Kişiyi Hastanelik Etti
Nekbe olayı nedir?
Nekbe olayı nedir?
2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?
2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?

Popüler Haberler

PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2021 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
İhbar tazminatı şartları nelerdir? İhbar tazminatı için ne kadar çalışmak gerekir?
Bugün hangi maçlar var? 16 Mayıs 2021 Pazar maç programı
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Yemin 338. Bölüm izle 16 Mayıs Pazar son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle
Teşkilat dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Teşkilat dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Yemin 339.bölüm fragmanı ve 22 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Kayserispor - FB maçı şifresiz veren yabancı kanallar - Kayseri Fener maçı canlı yayın maç bilgileri
Tozkoparan İskender 24.bölüm fragmanı ve 23 Mayıs 2021 Pazar özeti TRT 1
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Baraj dizisi Canan kimdir? Feri Baycu Güler doğum tarihi
AÖO 2020 2. Dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Savaş karakterine Kaan Altay Köprülü hayat veriyor
Crypto Prophecies (TCP) coin nedir? TCP Token açıklaması
Diş ipi kullanma etkileri nelerdir? Diş ipi faydaları ve kullanım şekli
Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Mayıs 16 Pazar
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 16 Mayıs 2021 Pazar
Neşeli Hayat filmi ne zaman çekildi? Neşeli Hayat filmi konusu ve oyuncuları
Hava durumu nasıl olacak? 16 Mayıs 2021 Pazar bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Masum 421.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.