Köpeklerin anlatıldığı en iyi film listesi!

Köpeklerin anlatıldığı en iyi filmler listesinde ailecek izlenebilecek filmleri sizler için araştırdık. Köpeklerin sadık hareketleri ile filmlere konu olan muhteşem köpek filmleri sizlerle





İşte en iyi köpeklerin anlatıldığı film listesi!

Vahşetin Çağrısı

En iyi filmler arasında yer alan köpek konulu film, kızak köpeğinin hayatını anlatıyor. Alaska’da geçen film kızak köpeğinin zorlu mücadelesini konu alıyor. Buck isimli köpek birçok kişi tarafından izlenerek beğenilen filmler arasında yer aldı.

ENZO: Yağmurda yarış sanatı

Formula 1 yarışçısı olan Denny isimli adamın Enzo adındaki köpeğinin hayat hikayesi anlatılıyor. Denny isimli adamın eşi ve kızında tümör bulunuyor. Enzo köpek ile hayata tutunan adamın acıklı hayatını anlatan film acıklı konusu ile birçok kişiyi ağlatmayı başardı.

Dostumun Yolcuğu

Bailey isimli köpek uzun yolcuğa çıkması sırasında Ethan isimli bir adam ile karşılaşıyor. Köpek ile adamın torunu ile arasında büyük bağ kuruluyor. Bu yolculukta torun ile köpeğin hayatını anlatan film birçok kişi tarafından izlendi.

Corgi

İngiltere’de çekilen film Corgi Rex adlı köpeği anlatıyor. Çizgi film olan Corgi kraliyet ailesine üye oluyor. Corgi kraliyet ailesinde keyifli ve konforlu bir yaşam sürüyor.

TOGO

Salgın bir hastalık ile mücadele eden Togo isimli köpeğin hayat hikayesi ele alınıyor. Kasabada yaşayan köpek, tedavi olmak için başka bir kasabaya gidiyor.

Lady and the tramp

Güzel bakımlı ve şımarık bir köpek olan Lady, ömrü sokaklarda geçen Tramp ile tanışıyor. Lady’nin konforlu yaşantısı sonrasında Tramp’tan der alıyor.

Sadık Dostum

Terk edilmiş köpeği bina sahiplerinin sahiplenmesi üzerine diğer komşularının bu durumdan rahatsız olmasını anlatan film, sahibi tarafından başkasına verilen köpeğin sahibini bulmasını anlatır.

Afacan Köpek Beethoven

Köpek filmlerinin en iyilerinden biri olan Afacan Köpek, Beethoven ünlü yönetmen Brian Levant imzalı 1992 yapım film oyuncu kadrosunda Lan Jones ve Nancy Fİsh yer alıyor. Hayvanlar üzerindeki yapılan deneyleri anlatan film oldukça dikkat çekiyor.

101 Dalmaçyalı

Kötü bir kadının şehirde yaşayan ne kadar küçük dalmaçyalı köpek varsa hepsini kaçırmaya çalışıyır. Pongo ve Perdy isimli köpeklerin yavrularını kötü kadına vermemesini konu ediniyor.

Lassie

Hayatlarını kırsal bir bölgede geçiren Tuner yaşadığı bölgeden taşınarak uyum problemi yaşamaktadır. 13 yaşındaki Matt ile eve yerleşen köpek çocuk ile arasında bağ konu alınır.

K-9

Dog Days

James Belushi’nin yer aldığı film ajan Maverick’in zorlu mücadelesi anlatılır. K-9 köpeği ile beraber çalışan ajanın girdiği riskli bölgelerde K-9 köpeği yanında olur.

Dram ve duygusal yüklü film köpeklerin sayesinde bir araya gelen ve aralarında büyük bir aşkı anlatıyor. Çiftlerin köpekleri sayesinde bir araya gelmesi ile romantik anlar konu edinmektedir.

Ünlü film yıldızı Tom Hanks’ın yer aldığı film polis memuru Tuner’in sadık köpeği ile arasındaki bağ anlatılıyor. Macera dolu film birçok kişi tarafından beğenilerek izleniyor.

Benji

Netflix yapımı film 2018 yılında çekildi. Benji isimli köpek iki küçük kardeşin güzel anılarını anlatıyor. Sokakta bulunan Benji iki kız kardeşin ilgi odağı haline geliyor.

Max

Amerikan Deniz piyadeleri ordusuna mensup olan eğitimli köpek Max, askerlerle birlikte birçok kahramanlık hikayelerinde adından söz ettiriyor. Afganistan savaşı sırasında görev alan köpek daha sonra travmatik olaylar yaşayarak buruk bir hikâye anlatıyor.

Beyaz Tanrı

Macaristan’da çekilen film küçük bir kız çocuğunun Hagen isimli köpek ile hayat hikayesini anlatmaktadır.

Marley ve Ben

Sinema dünyasında sevilen filmleri arasında yer alan film ünlü aktörleri ile dikkat çekiyor. Yaramaz bir köpek olan Marley, komik dolu anlar yaşatıyor.

Can Dostum

Can Dostum filmi köpeklerin nasıl anlaştığı ve dostluk ilişkisi kurduğunu anlatıyor. İnsanlar üzerindeki etkisine değinen film köpeklerin sadık oluşuna değiniyor.

Köpek Adası

Animasyon türündeki film, büyük izleyici kitlesine sahipken İmdb’de 7,9 puan aldı Yönetmenliği Wes Anderson’un üstlendiği film 12 yaşındaki çocuğun macele dolu hayat hikayesini konu ediniyor. Fim Magasaki City adında geçen yerde çekiliyor.

Hachiko: A dog story

2009 yapımlı film, Hachiko isimli köpeğin duygu dolu hikayesini anlatıyor. Profesör Parker Wilson’u işe gittiği sırada her gün bindiği trene kadar eşlik eden köpek, Prefesörün giriş ve çıkış saatlerine kadar tren yolunda beklediği anları konu ediniyor. Acıklı hikâye ile karşımıza çıkan filmin yönetmeni Lasse Hallström üstlendi. Başrolünde Richard Gere rol alan film birçok ödüle imza attı.