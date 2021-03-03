Köpek dövüştürüp sosyal medyada paylaşan 3 kişiye para cezası!

’da bir süredir köpekleri toplayarak dövüştüren ve bu görüntüleri kaydederek sosyal medya üzerinde paylaşan 3 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından fark edilen videolar üzerine araştırma başlatıldı. Ekiplerin aramaları sonucunda kimlikleri belirlenen 3 kişiye toplam 50 bin 72 TL para cezası kesildi.

Hayvanlara eziyet ettikleri ve hayvanları dövüştürdükleri için suçlanan 3 kişi toplam 50 bin 72 TL cezaya çarptırıldı. Dövüştürülen köpekler ekipler tarafından bulunup koruma altına alındı, 5 köpeğin sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

