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Köpeğinize tasma alırken nelere dikkat edilmeli?

Köpeğinize tasma alırken nelere dikkat edilmeli sorusu merak ediliyordu. Uzman görüşlerine göre köpeklere en uygun tasma modelinin göğüs tasmaları olduğu açıklandı.

15 Mart 2021 Pazartesi 10:23
Köpeğinize tasma alırken nelere dikkat edilmeli?
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Köpek sahibi olmak son yıllarda giderek yaygınlaşmaya başladı. Köpek sahibi olmak çok güzel bir duygu olmanın yanı sıra bazı sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Köpek sahibinin yerine getirmesi gereken sorumluluklar arasında köpeğin beslenmesinden gezdirilmesine kadar birçok önemli nokta vardır.

Köpeğin beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler, gezdirilmesi gibi konularda da bazı noktalara dikkat edilmelidir. Köpek sahiplerinin dostlarına verecekleri mamaları veterinere danışarak vermeleri çok önemlidir. Ayrıca köpeklerde kullanılan tasmada çok önemlidir. Son yıllarda köpek tasma modelleri içerisinde en çok göğüs tasması modelleri dikkat çekmeye başladı.

Köpeğin boyun kısmının çok hassas olması nedeniyle tasmalar artık göğüs modellerine evirildi. Bu tasmalar köpeği boğmuyor, eklem ve kas hareketlerinin sınırlanmasını engelliyor ve daha rahat bir omuz alanının olmasını sağlıyor. Bir köpek tasmasının ortalama olarak 280 gr civarında olması gerekmektedir. Daha ağır olması halinde köpeğiniz zorlanabilir ve uzun vadede sağlık sorununa neden olabilir.



Son Güncelleme: 15.03.2021 10:23
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Anahtar Kelimeler:
TasmaKöpek
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