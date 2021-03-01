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Köpeğin hangi hareketinin anlamı nedir? Köpek beden diline göre davranış anlamları

Oldukça sıcak kanlı ve sevecen olan köpeklerin her bir hareketi bir anlam ifade etmektedir. Duygularını beden dili ile anlatmaya çalışan köpekler, sizlere bir şeyler anlatmak için farklı şekillere giriyor olabilirler. Köpeklerin yaptıkları hareketlerin sebeplerini bilmek istiyorsanız haberimizi okuyarak öğrenebilirsiniz.

01 Mart 2021 Pazartesi 03:02
Köpeğin hangi hareketinin anlamı nedir? Köpek beden diline göre davranış anlamları
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 Köpekler yaşamakta oldukları ruh hallerini kulakları, dilleri, kuyrukları ve bakışları ile anlatmaya çalışırlar. Bir köpeğin mutlu ya da mutsuz olduğunu, huzurlu ya da huzursuz olduğunu göstermiş olduğu beden dili anlayabilirsiniz. 

Köpeklerin davranış biçimleri 

- Ben ne dersem o olur

- Korkuyorum

- Sinirliyim

- Endişeliyim

- Meraklıyım 

- Sakinim

Ben ne dersem o olur davranış biçimi 

Başları yukarıda olur ve kulaklarını yukarı doğru dikerler. Gözlerini açarak sabit bir noktaya dikerek bakarlar. Ağızları kapalı olabilir ya da çok az bir şekilde açıktır. Boyun tüyleri genellikle kabarır ve kuyrukları sert,düz şekilde olur. Homurdanırlar ya da hırlamaya başlarlar. 

Korkuyorum davranış biçimi 

Başları öne eğik ve kulakları aşağıya dönük olur. Gözlerini kısarak bakarlar. Ağızları açık olur ve dizlerini bükerler. Aşırı korktukları zaman dizleri titremeye başlar. Kuyruklarını bacaklarının arasına alırlar. 

Sinirliyim davranış biçimi

Kulakları geriye doğru çekik olur. Gözleri bir noktaya doğru sabit şekilde olur ve dişleri görünecek şekilde ağızlarını açarlar. Yüksek sesle havlarlar ve kuruklarını havaya doğru dikerler. 

Endişeliyim davranış biçimi

Kulaklar hareket etmeye başlar ve gözlerini kısarlar. Ağızları kapalı olur ve patileri terler. Kuyrukları hafif sarkarken vücudu gergin olur. 

Meraklıyım davranış biçimi

Kulakları genellikle dik şekilde olur ve gözleri açıktır. Ağızları da açık olur ve heyecandan nefes nefese kalırlar. Sürekli hareket halinde olup, sağa sola atlamaya başlarlar. Kuyrukları da oldukça hareketli olur. 

Sakinim davranış biçimi 

Kulakları aşağıya doğru basık olur. Gözleri biraz kısık ve ağızları açık biçimde olur. İnsanları yalayabilirler ya da burun sürterler. Sırt üstü yerde yatarlar ve patilerini göğüs hizalarına çekerler.



Son Güncelleme: 01.03.2021 03:02
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Anahtar Kelimeler:
KöpekDavranışBeden Dili
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