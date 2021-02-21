Köpeğin arkasından giden 8 yaşındaki çocuğa araç çarptı!

Olay, saat 16:00 sularında TEM bağlantı yolu Haramidere bölgesinde meydana geldi. söylenenlere göre, 8 yaşında olan Kerim D. Arkadaşı ile beraber oynadığı ve yolun karşısına hareket eden sokak köpeğinin arkasından gitti. Bu esnada hızlı bir şekilde gelen ve sürücüsünün fark etmediği araç, çocuğa çarpmaktan kaçınamadı.

Çarpmanın etkisi ile küçükkanlar içinde yere yığıldı. Sürücü, durmayarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar edilmesinin ardından olay yerineveekipleri gönderildi. Polis ekipleri, çocuğun başında bekleyerek yolu trafiğe kapattı. Ambulansın gelmesi ile yaralı çocuk hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kerim D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olaya ilişkin incelemeler devam ediyor.