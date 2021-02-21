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Köpeğin arkasından giden 8 yaşındaki çocuğa araç çarptı!

İstanbul’da Esenyurt ilçesinde söylenenlere göre, TEM bağlantı yolu üzerinde köpeğin ardından giden 8 yaşındaki çocuğa araç çarptı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen çocuk tedavi altındayken, çarpan sürücüyse gözlerden uzaklaştı.

21 Şubat 2021 Pazar 21:58
Köpeğin arkasından giden 8 yaşındaki çocuğa araç çarptı!
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Olay, saat 16:00 sularında TEM bağlantı yolu Haramidere bölgesinde meydana geldi. söylenenlere göre, 8 yaşında olan Kerim D. Arkadaşı ile beraber oynadığı ve yolun karşısına hareket eden sokak köpeğinin arkasından gitti. Bu esnada hızlı bir şekilde gelen ve sürücüsünün fark etmediği araç, çocuğa çarpmaktan kaçınamadı.

Çarpmanın etkisi ile küçük çocuk kanlar içinde yere yığıldı. Sürücü, durmayarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve 112 ambulans ekipleri gönderildi. Polis ekipleri, çocuğun başında bekleyerek yolu trafiğe kapattı. Ambulansın gelmesi ile yaralı çocuk hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kerim D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olaya ilişkin incelemeler devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 21:58
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Anahtar Kelimeler:
EsenyurtÇocukAraçPolis112 Ambulans
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