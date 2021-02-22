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Köpeği kurtarmak isterken arabanın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Dün öğleden sonra İstanbul TEM otoyolunda yola aniden çıkan köpeği yoldan kurtarmak isteyen 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Talihiz çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

22 Şubat 2021 Pazartesi 09:50
Köpeği kurtarmak isterken arabanın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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Üzücü kaza dün öğleden sonra İstanbul Haramidere'de TEM otoyolunda yaşandı.

Gelen haberlere göre dün saat:15.30 sularında Haramidere mevkiinde bir köpek TEM otoyoluna aniden çıktı. Bu esnada köpeğin yola çıktığını gören 8 yaşındaki Kerim Doğan isimli çocuk köpeği yoldan çıkarmak için aniden yola fırladı. Bu esnada yolda seyir halinde olan bir araç Doğan'a çarptı ve sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve polis sevk edildi. 8 yaşındaki çocuk olay yerinden yapılan ilk müdahaleden sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz çocuk hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

ÖTe yandan Kerim Doğan'a çarpıp kaçan aracın sürücüsü polis tarafından yakalanarak göz altına alındı.

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 09:50
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Anahtar Kelimeler:
TemKazaTrafik Kazası
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