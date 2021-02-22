Köpeği kurtarmak isterken arabanın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Üzücü kaza dün öğleden sonra İstanbul Haramidere'de TEM otoyolunda yaşandı.
Gelen haberlere göre dün saat:15.30 sularında Haramidere mevkiinde bir köpek TEM otoyoluna aniden çıktı. Bu esnada köpeğin yola çıktığını gören 8 yaşındaki Kerim Doğan isimli çocuk köpeği yoldan çıkarmak için aniden yola fırladı. Bu esnada yolda seyir halinde olan bir araç Doğan'a çarptı ve sürücü olay yerinden uzaklaştı.
ÖTe yandan Kerim Doğan'a çarpıp kaçan aracın sürücüsü polis tarafından yakalanarak göz altına alındı.
Son Güncelleme: 22.02.2021 09:50