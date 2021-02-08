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Konya'daki Şivlilik geleneceği bu sene ne zaman kutlanacak?

Osmanlı Dönemi'nden kalan Şivlilik geleneği Konya'da kutlanmaya devam ediyor. Üç aylarlar göre hesaplanan Şivlilik bu yıl Şubat ayına denk geliyor.

08 Şubat 2021 Pazartesi 21:42
Konya'daki Şivlilik geleneceği bu sene ne zaman kutlanacak?
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Konya’da sadece Konya'ya ait olan Şivlilik geleneği yüzyıllardır devam ediyor. Üç ayların başlamasıyla başlayan Şivlilik geleneğini bu sene şubatta gerçekleşecek.

 

Regaip Kandili bu sene 18 Şubat Perşembe gününe denk geliyor. Şivlilik geleneği ise 17 Şubat Çarşamba gününe denk geliyor.

 

Konya’daki kişiler akşam namazını kıldıktan sonra çocuklar ve ebeveynleri sokağa çıkıyor ve boş bir alanda ateş yakılıyor. Orada bulunan çocuklar sırayla ateşin üstünden zıplayarak atlıyor. Akşamın geç saatlerine kadar aileler şivliliği kutluyor.

 

Çocuklar, bu sene Regaip Kandilinin sabahında maniler okurken komşularının kapılarını çalacak ve aynı şeker bayramında olduğu gibi şeker, çikolata veya harçlık toplayacak.



Son Güncelleme: 08.02.2021 21:42
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Anahtar Kelimeler:
Regaip KandiliçocuklarKonyaşivliliküç Aylar
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